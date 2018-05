„Herr der Ringe“: Weinstein drohte mit Tarantino

Quentin Tarantino als Regisseur des „Herr der Ringe“? Was fast 20 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Teils der Filmtrilogie wie ein schlechter Scherz klingt, soll Ende der 1990er beinahe Realität geworden sein.

Zumindest berichtet das der britische Filmjournalist Ian Nathan in seinem demnächst erscheinenden Buch „Anything You Can Imagine: Peter Jackson & The Making of Middle-Earth“, wie der „Guardian“ heute vermeldete.

„Quentin steht bereit“

Der wegen sexuellen Übergriffen beschuldigte Produzent Harvey Weinstein soll damals darauf bestanden haben, dass Regisseur Peter Jackson J. R. R. Tolkiens Fantasyklassiker zu einem einzigen, zweistündigen Film verarbeitet. Zudem habe Weinstein Jackson vorgeworfen, „zwölf Millionen Dollar“ für ein Drehbuch für zwei Filme verprasst zu haben.

APA/AFP/Frederic J. Brown

Weinsteins Druckmittel soll Tarantino gewesen sein. „Entweder du machst es oder nicht. Dann bist du raus. Und Quentin steht bereit, die Regie zu übernehmen“, habe der Produzent damals erklärt, wird der frühere Weinstein-Mitarbeiter Ken Kamins im Buch zitiert.

Hätte sich der ehemalige Miramax-Chef durchgesetzt, wäre unter anderem die Schlacht von Helms Klamm nie auf die Leinwand gekommen. „Der Film hätte alle enttäuscht, die das Buch gelesen haben“, so Kamins.

Oscar-Ehren statt Projektende

Jackson und seine Koautorin Fran Walsh weigerten sich laut Kamins, die geforderten Änderungen umzusetzen. Letztlich habe er, Kamins, Weinstein überzeugen können, Jackson ziehen zu lassen. Der Neuseeländer dockte bei New Line Cinema an. Aus den ursprünglich geplanten zwei wurden drei Filme, die mit insgesamt 17 Oscars ausgezeichnet wurden, darunter der Regie-Oscar für Jackson für „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“.