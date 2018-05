Uber-Rivale Lyft lässt selbstfahrende Autos buchen

Der Uber-Rivale Lyft schickt 30 autonom fahrende Autos als Robotertaxis auf die Straßen von Las Vegas. Die Wagen mit Technologie des Autozulieferers Aptiv können über die App des Fahrzeugvermittlers gebucht und in ganz Las Vegas eingesetzt werden, wie die Unternehmen heute mitteilten.

Sicherheitsfahrer an Bord

Die Partner hatten im Jänner einen Testlauf mit Fahrten zu ausgewählten Hotels am Rande der Technikmesse CES gestartet. Die von Aptiv zu Roboterwagen umgebauten BMW-Fahrzeuge sind mit Sicherheitsfahrern an Bord unterwegs, die in kritischen Situationen eingreifen sollen.

Damit nehmen die Roboterwagenpläne von Lyft konkrete Formen an. Der Uber-Konkurrent will zur Plattform für selbstfahrende Autos verschiedener Anbieter werden. Es ist nicht das einzige Projekt dieser Art in den USA.

Voyage startete ähnlichen Dienst

Das Start-up Voyage startete einen ähnlichen Dienst in einer Gemeinde für Ruheständler in Florida. Und die Google-Schwesterfirma Waymo baut in einem Vorort der Stadt Phoenix in Arizona einen Robotertaxiservice auf, der sogar ohne Sicherheitsfahrer auskommen soll.

Auch der deutlich größere Lyft-Rivale Uber entwickelt eigene Technologie für Roboterwagen. Nach einem tödlichen Unfall setzte die Firma aber alle Testfahrten vorerst aus.