Vorfall auf Golan: U-Kommission beginnt Befragung

Die vom Verteidigungsministerium eingesetzte Untersuchungskommission hat mit den Befragungen zu dem Vorfall auf den Golanhöhen begonnen. Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) stellt sich heute schützend vor die Soldaten und warnt vor einer Vorverurteilung. Dazu live in der ZIB2: Günther Greindl, ehemaliger Kommandant der UNO-Schutztruppe auf dem Golan.

Wien steigt aus Frankenkrediten aus

Die Stadt Wien hat alle ihre in Schweizer Franken aufgenommenen Fremdwährungsverbindlichkeiten in Euro konvertiert. Die Ausstiegsstrategie sei vorzeitig umgesetzt worden, hieß es. Wien kommt aktuell entgegen, dass der Franken im Vergleich zum Euro derzeit so niedrig ist wie seit Jahren nicht mehr.

Die direkteste Art der Demokratie

In Sachen direkter Demokratie wird immer gern auf das Schweizer Vorbild hingewiesen. Unsere Nachbarn haben die Möglichkeit sehr oft, an der Urne oder brieflich abzustimmen. Die direkteste Art der Demokratie, nämlich per Hand und unter freiem Himmel abzustimmen, die gibt es allerdings nur mehr in zwei Kantonen in der Schweiz. Die ZIB2 mit einer Reportage.

Tote durch Sandstürme in Indien

Über 90 Menschen sind gestern durch schwere Sandstürme in Indien ums Leben gekommen. Obwohl die Monsunsaison eigentlich erst in einem Monat beginnen sollte, verzeichnen die Meteorologen heftige Regenfälle und Windspitzen von knapp 130 Kilometern pro Stunde. Vielfach wurde auch der Wüstensand des Bundestaates Rajasthan aufgewirbelt und bis weit ins Landesinnere getragen.

ZIB2 mit Lou Lorenz-Dittlbacher, 22.00 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild