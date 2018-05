Ringen: Kuenz überrascht mit EM-Bronzemedaille

Die Tirolerin Martina Kuenz hat bei der Ringer-EM in Kaspijsk (Russland) die Bronzemedaille erkämpft. Die 23-Jährige setzte sich heute in der Klasse bis 68 kg im Kampf um Platz drei gegen Danute Domikaityte aus Litauen mit 2:1 durch und sorgte damit für die erste EM-Medaille seit 2014, als Amer Hrustanovic in Finnland ebenfalls Bronze gewonnen hatte.

