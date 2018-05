Eishockey-WM: Starauflauf in Dänemark

Die am Freitag beginnende Eishockey-WM in Dänemark wird zum Starauflauf. Olympia 2018 musste ohne NHL-Profis auskommen, weshalb besonders viele Cracks aus Übersee den Weg nach Herning und Kopenhagen fanden. Die meisten Stars, die aus den NHL-Play-offs bereits ausgeschieden sind, werden am Start sein. Kanada und Russland treten traditionell mit den nominell stärksten Teams an.

