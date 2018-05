Schellhorn zu Koalitionsgesprächen in Salzburg

In Salzburg haben heute die Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP, den Grünen und NEOS begonnen. Für NEOS wäre eine Regierungsbeteiligung eine Premiere. Wir schalten zu dem Salzburger NEOS-Landessprecher Sepp Schellhorn nach Salzburg.

Aufregung wegen Abschiebung in Deutschland

In Deutschland herrscht Aufregung um eine geplante Abschiebung eines Asylwerbers aus Togo. Es sollte eine Routineaktion der deutschen Polizei in Ellwangen werden, doch bis zu 200 weitere Asylwerber leisten gewaltsam Widerstand. Der Mann kann untertauchen. Heute hat man ihn gefunden und abgeführt. Innenminister Horst Seehofer (CSU) will jetzt Flüchtlinge in Ankerzentren unterbringen. Genau solche Großunterkünfte waren aber auch das Problem in Ellwangen.

ZIB24 mit Lisa Gadenstätter, 23.42 Uhr, ORF eins

Mail an dieZIB24

Textfassung: Zeit im Bild