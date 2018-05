Kulturausschuss: Opposition ortet Desinteresse des Ministers

Die dritte Sitzung des parlamentarischen Kulturausschusses - nach einer ersten Aussprache mit dem neuen Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) und einer Beratung zum Budget die erste mit einer langen inhaltlichen Tagesordnung - ist gestern Nachmittag mit zahlreichen Entschließungsanträgen und Vertagungen, doch ohne konkrete Ergebnisse zu Ende gegangen. Sehr zur Verärgerung der Opposition.

Drozda: „Es kommt gar nichts“

„Man hätte die Reform des Bundesdenkmalamts unter Dach und die Museumsreform auf Schiene bringen können, doch es kommt gar nichts“, sagte Ex-Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ), der Vorsitzende des Kulturausschusses, nach der Sitzung. Kulturminister Blümel habe Engagement, Initiative und Leidenschaft vermissen lassen und auch die ihm mehrfach eingeräumte Möglichkeit, zu den einzelnen Tagesordnungspunkten konkret Stellung zu beziehen, meist ungenützt verstreichen lassen.

Zinggl: „Auffälliges Desinteresse“

Ähnlich wie Drozda nahm auch der Abgeordnete Wolfgang Zinggl (Liste Pilz) ein „auffälliges Desinteresse“ des Ministers an den Ausschuss-Inhalten bei deutlich größerem Interesse an dessen Smartphone-Nachrichten wahr. „Mehr als drei Sätze hat er zu keinem Punkt gesagt. Die Regierungsparteien beschränkten sich darauf, bereits bestehende Punkte aus dem Regierungsprogramm zu fordern, diese jedoch noch unkonkreter auszugestalten, als sie ohnehin schon im Programm stehen.“

Die von den Regierungsparteien geforderten Impulse im Bereich der musischen Bildung seien zwar auf allgemeine Zustimmung gestoßen, müssten aber erst konkretisiert werden. Ebenso unkonkret sehe die in einem (gegen Zinggls Stimme) angenommenen Antrag geforderte „Ausarbeitung einer bundesweiten Kunst- und Kulturstrategie“ aus.

Gamon: „Enttäuschende Worthülsen“

„Die Anträge der Regierungsfraktionen, die sich so vollmundig ‚Kulturstrategie‘ nennen, sind so allgemein und beliebig formuliert, dass ihnen alles fehlt, was eine echte Strategie braucht: Ein Ziel, einen Zeitrahmen und die konkreten Maßnahmen“, meinte NEOS-Mediensprecherin Claudia Gamon.

„Die hier vorgebrachten Worthülsen sind enttäuschend - zumal die Oppositionsparteien analog zu den Vorschlägen im Regierungsprogramm konstruktive Anträge eingebracht hat. Alle wurden vertagt und somit faktisch abgelehnt.“ Vertagt wurde etwa ein Antrag zur Frage eines Kollektivvertrags für die Beschäftigten der Bundesmuseen und einer gemeinsame Jahreskarte dieser Einrichtungen.

„Lächerlich und veraltet“

Die Kultursprecherin der Volkspartei, Maria Großbauer, hatte mit ihrem Gegenüber in der FPÖ, Walter Rosenkranz, auch einen Antrag zur Schaffung einer Onlineplattform eingebracht, auf der alle Vermittlungsangebote der Bundesmuseen, der Österreichischen Nationalbibliothek sowie der Bundestheater für Kinder und Jugendliche gesammelt zu finden sein sollen. Er wurde mit ÖVP-FPÖ-Mehrheit angenommen. „Lächerlich und veraltet“, urteilte Zinggl. „Darüber wird man sich auch im Plenum nur lustig machen.“