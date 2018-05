Versuche mit Variante des Kampfstoffs

Mit einem Gift aus der Kampfstoffgruppe Nowitschok, bekannt geworden durch die Vergiftung des russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal, ist in Tschechien experimentiert worden. Mit dieser Aussage im tschechischen Fernsehen ließ Präsident Milos Zeman am Donnerstagabend aufhorchen. Zeman berief sich dabei auf einen Bericht des Militärgeheimdienstes. Moskau hatte in der Giftaffäre um Skripal Tschechien ins Spiel gebracht. Die Experimente hätten im November stattgefunden, so Zeman weiter.

