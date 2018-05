Stmk.: Zwei tödliche Unfälle binnen weniger Minuten

Bei zwei Verkehrsunfällen in der Steiermark sind gestern nahezu gleichzeitig zwei Personen ums Leben gekommen: Eine Pkw-Lenkerin prallte in Thörl gegen einen Lkw-Anhänger, ein Motorradfahrer kam in Edelschrott von der Straße ab.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at