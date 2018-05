Verfahrensfehler: Mordurteil in Vorarlberg aufgehoben

Im Oktober des Vorjahres wurde am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg ein 47-Jähriger wegen Mordes an seiner Ehefrau zu 18 Jahren Haft verurteilt. Wegen eines Verfahrensfehlers muss der Mordprozess laut „Neuer Vorarlberger Tageszeitung“ neu aufgerollt werden.

