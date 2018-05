Kommunionsstreit: Papst mahnt deutsche Bischöfe

Im Streit in der deutschen Bischofskonferenz über die Teilnahme von Protestantinnen und Protestanten an der Kommunion hat der Vatikan die Bischöfe zu einer gemeinsamen Lösung aufgerufen. Das teilten der Vatikan und die deutsche Bischofskonferenz nach einem Treffen der deutschen Geistlichen mit Vertretern des Vatikans gestern in Rom mit.

