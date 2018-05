Giro d’Italia: Konrads Lehrjahre sind vorbei

Die Lehrjahre von Patrick Konrad im Bora-Rennstall sind vorbei. Den Giro d’Italia, der heute mit einem Einzelzeitfahren in Jerusalem beginnt, darf der 26-Jährige als Kokapitän neben Davide Formolo in Angriff nehmen.

Als Vorjahres-16. beim Giro will Konrad in seiner vierten dreiwöchigen Landesrundfahrt erstmals die Top Ten in der Gesamtwertung knacken. Mit Christian Pömer als sportlichem Leiter und Felix Großschartner stehen ihm zwei Österreicher im Team zur Seite. Der dritte Profi des Österreichischen Radsport-Verbands (ÖRV) beim Giro ist Georg Preidler, der als Helfer von Thibaut Pinault auch eigene Chancen wahrnehmen wird.

