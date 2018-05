Brüssel: Startschuss für Kanal - Centre Pompidou

Près de 10 pages cette semaine, réparties sur Le Vif et Focus, pour apprivoiser Kanal-Centre Pompidou. Entretien avec Bernard Blistène, visite en compagnie de Nicolas Liucci-Goutnikov et cheminement avec une œuvre d’Ariane Loze commanditée pour l’occasion. C’est sûr : la scène culturelle bruxelloise ne sera plus tout à fait la même. Éléments de réponse, comme on dit, afin de décrypter le dialogue entrepris avec l’esthétique et l’histoire sociale d’un cachalot industriel échoué sur les quais du canal. #kanalcentrepompidou #levif #focusvif #unescènepourbruxelles #brut #kanalbrut #préfiguration

A post shared by Michel.Verlinden (@michel.verlinden_) on May 2, 2018 at 11:17pm PDT