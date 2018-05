Schönborn: Schönwetterprognosen „unheimlich“

In Bezug auf die sommerlichen Temperaturen im April und die heftigen Gewitter ist Kardinal Christoph Schönborn überzeugt: „Der Klimawandel ist eine Realität, die unser Leben verändert.“ Das schrieb Schönborn in seiner wöchentlichen Kolumne in der Gratiszeitung „Heute“.

