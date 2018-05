Hallstatt überlegt Beschränkung der Besucherzahlen

Fast eine Million Menschen besuchen jedes Jahr Hallstatt in Oberösterreich. So wie andere Reiseziele für Massentourismus wie Venedig und Capri denkt man daher jetzt auch in Hallstatt über eine Limitierung der täglichen Besucherzahlen nach.

