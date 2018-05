Frau stellte Kinderporno auf Facebook

In Wien hat eine Frau kinderpornografisches Material auf Facebook gestellt und auch an Freunde geschickt. Das Video verbreitete sich bis in die USA. Amerikanische Behörden verständigten daraufhin die heimische Exekutive. Die 35-jährige Frau - Mutter eines achtjährigen Sohnes - gab gegenüber der Polizei an, dass sie das „Video lustig gefunden habe“.

