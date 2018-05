Nach 1945: Über 1.000 NS-Prozesse, nur 20 Schuldsprüche

Seit 1955 sind in Östereich mehr als 1.000 Verfahren gegen NS-Täter eingestellt worden. Schuldsprüche gab es in nur 20 Fällen, Freisprüche in 23. Das ist das Fazit eines Forschungsprojekts am Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW).

