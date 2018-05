Nawalny-Anhänger vor Demos gegen Putin festgenommen

Vor geplanten Protesten gegen die erneute Amtseinführung von Präsident Wladimir Putin hat die russische Polizei mehrere Anhänger von Oppositionsführer Alexej Nawalny festgenommen.

Wie die Bürgerrechtsorganisation OVD-Info heute mitteilte, wurden Oppositionsaktivisten in St. Petersburg, im sibirischen Krasnojarsk, im südrussischen Krasnodar und in westrussischen Tambow in Gewahrsam genommen. In westrussischen Rjasan wurde ein Aktivist laut den Angaben stundenlang von der Polizei festgehalten, weil er Flugblätter verteilt hatte.

Nawalny, der von der Präsidentenwahl im März ausgeschlossen worden war, hat für morgen zu landesweiten Protesten gegen Putins Amtseinführung am Montag aufgerufen. In Moskau, St. Petersburg und mehreren anderen Städten haben die Behörden die Demonstrationen nicht genehmigt.