Re:publica bekommt Ableger in Afrika

Zum Abschluss der Internetkonferenz re:publica in Berlin haben die Veranstaltenden eine positive Bilanz gezogen. Bei bestem Wetter waren an den drei Tagen insgesamt an die 10.000 Menschen in die Berliner Station gekommen - ein Besucherrekord.

„Wir freuen uns, dass wir sehr viele notwendige gesellschaftliche Debatten weiterführen konnten oder vielleicht beigetragen haben, sie anzustoßen“, sagte Mitgründer Markus Beckedahl heute.

Konferenz in Accra

Nach Ablegern in Irland und Griechenland soll es Ende des Jahres in Kooperation mit dem Entwicklungsministerium bald eine re:publica in Accra, der Hauptstadt von Ghana, geben. „Das heißt, wir haben erstmals die Möglichkeit, auf dem afrikanischen Kontinent mit Bloggern, Aktivisten und Hackern aus vielen Ländern eine Veranstaltung nach unserem Vorbild aufzubauen“, sagte Beckedahl.

Ein Schwerpunktthema im heurigen Jahr war das Thema künstliche Intelligenz und Algorithmen. „Das ist eigentlich nichts Neues. Aber neu ist, dass es einen politischen und gesellschaftlichen Handlungsbedarf gibt, demokratische Kontrollen einzuführen.“ Er hoffe, dass all die Diskussionen, die bei der re:publica dazu geführt wurden, nun auch in der Politik ankämen.