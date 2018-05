Van der Bellen: EU braucht „neues Narrativ“

Die EU ist zwar „ökonomisch ein gewaltiger Fels“, auf Dauer wird der Binnenmarkt jedoch nicht genügen. „Wir brauchen hier ein neues Narrativ, eine neue Erzählung über den Sinn“ der Union, forderte Bundespräsident Alexander Van der Bellen heute während seines Besuches in Bulgarien.

Die EU-Skepsis sei „heute stärker als noch vor 20 Jahren, auch in einigen der neuen Beitrittsländer“, so Van der Bellen vor österreichischen Journalisten nach einem Treffen mit den Amtskollegen aus Bulgarien und Rumänien, Rumen Radew und Klaus Johannis (Iohannis), in der Stadt Russe zum Thema „Die Zukunft eines vereinten Europas“.

Binnenmarkt „genügt nicht“

Das gemeinsame Narrativ der 1950er Jahre - „Nie wieder Krieg gegeneinander“ - sei zu lange her und schon selbstverständlich geworden. Und das „ökonomische Narrativ“ alleine werde nicht reichen, so der Präsident. Zwar sei die Union wirtschaftlich gut aufgestellt, aber „auf Dauer genügt ein EU-Binnenmarkt eben nicht“.

Außenpolitisch spiele die EU - als Union - „kaum eine Rolle“, meinte Van der Bellen mit Blick auf den Syrien-Krieg. Auch was die Beziehungen mit Russland betrifft, mache jedes Land seine „eigene Politik“.

Van der Bellen findet Einstimmigkeit übertrieben

Auch dass viele Beschlüsse in der EU nur einstimmig gefasst werden können, ist für Van der Bellen ein „echtes Problem“. Vor allem in außenpolitischen Fragen dauere es oft zu lange, alle 28 bzw. bald 27 Länder auf einen Nenner zu bringen, sagte er. Meist könne man die Mitgliedsstaaten „weder in angemessener Zeit noch in der Sache“ auf eine Position bringen.

Doch auch wenn durch den 2009 in Kraft getretenen Vertrag von Lissabon die Anzahl jener Bereiche, die der Rat mit qualifizierter Mehrheit beschließen kann, erhöht wurde - diese Entscheidungen müssten dann auch von allen eingehalten werden, forderte er.