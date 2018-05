Neuer Missbrauchsvorwurf beschäftigt Erzdiözese Wien

Ein alter Fall beschäftigt erneut die Erzdiözese Wien: 1995 hatte eine damals 18-jährige Frau nach einer mehrmonatigen Affäre mit einem jungen Priester Zwillinge zur Welt gebracht, die in der Folge zur Adoption freigegeben wurden. Nachdem sich die heute 40-jährige Frau vor wenigen Tagen mit neuen Vorwürfen an die Klasnic-Kommission gewendet hat, wird der gesamte Sachverhalt erneut geprüft. Das teilte die Erzdiözese heute in einer Aussendung mit.

