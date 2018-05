Schlagabtausch nach Festrede

Die Veranstaltung gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in der Wiener Hofburg ist am Freitag von einem Streit zwischen dem Schriftsteller Michael Köhlmeier und der FPÖ überschattet worden. Der vom Parlament als Festredner geladene Autor hatte unter anderem die Aussagen des freiheitlichen Klubobmanns Johann Gudenus über den US-Milliardär George Soros scharf kritisiert. Vertreter der Regierungspartei reagierten erbost.

