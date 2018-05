Giro d’Italia: Tross wirbelt in Israel Staub auf

Der dreitägige Giro-Gastspiel ist die größte und zugleich mit Abstand teuerste Sportveranstaltung, die in Israel jemals stattgefunden hat. 4.000 Polizisten sichern den Tross, der bis Montag auch wegen der Hitze viel Staub aufwirbeln wird. An Sabbat und anderen religiösen Vorschriften des Gastlandes gab es kein Vorbeikommen. Angespannt ist die Sicherheitslage wegen des Konflikts mit den Palästinensern. Als friedvolle Einstimmung auf den Giro war Gino Bartali postum die Ehrenstaatsbürgerschaft verliehen worden. Das erste Rosa Trikot der 101. Auflage ging an Vorjahressieger Tom Dumoulin.

