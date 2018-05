Autorin Streeruwitz zum Literaturnobelpreis

Heuer wird es keinen Literaturnobelpreis geben. Die höchste Auszeichnung der Literaturwelt wird in die Pause geschickt. Das hat die schwedische Akademie, die den Preis jährlich vergibt, bekanntgegeben. Diese Jury wird seit Monaten von Skandalen erschüttert. 2019 soll der Literaturnobelpreis dann wieder verliehen werden. Dazu live in der ZIB2: Schriftstellerin Marlene Streeruwitz.

Slowakischer Sender TV Markiza fühlt sich bedroht

Mit dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak ist Bratislava zuletzt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Der Journalist hat immer wieder über Steueraffären einflussreicher Unternehmer berichtet, zuletzt soll ihn einer deswegen auch bedroht haben. Nun fühlt sich auch der quotenstärkste Fernsehsender der Slowakei, TV Markiza, bedroht: Er ist in einen millionenschweren Rechtsstreit verwickelt, in dem besagter Unternehmer eine nicht unbedeutende Rolle spielt.

Die Schattenseiten von Äthiopiens Wirtschaftswachstum

Äthiopien sieht sich selbst gerne als China Afrikas. Mit fast zehn Prozent Wirtschaftswachstum ist das ostafrikanische Land Spitzenreiter des Kontinents. Doch das hat auch Schattenseiten. Der Reichtum erreicht nur wenige, und der Unmut in dem 100-Millionen-Einwohner-Land steigt.

