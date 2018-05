Motorsport: Auer „ready“ für DTM-Saisonauftakt

Lucas Auer geht gezwungenermaßen in seine letzte Saison der Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM). Weil Mercedes Ende 2018 aus der Rennserie aussteigt, muss sich der Tiroler ab den ersten Rennen am Samstag und Sonntag in Hockenheim (13.30 Uhr, live in ORF eins) für höhere Weihen empfehlen. Etwa die Formel 1 oder die Formel E. Der Neffe von Gerhard Berger versprach jedenfalls vollen Einsatz: „Ich bin sehr positiv und fühle mich ready. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht.“

Mehr dazu in sport.ORF.at