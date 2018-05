Eishockey: Österreich träumt von WM-Märchen

Österreichs Eishockey-Team mischt nach zwei Jahren in der B-Gruppe heuer wieder unter den 16 besten Teams der Welt mit. Für die Truppe von Roger Bader wird es bei der WM in Dänemark morgen (12.15 Uhr, live in ORF Sport +) gegen die Schweiz ernst. Zwar sind die Österreicher krasser Außenseiter, der Traum vom Klassenerhalt lebt jedoch. „Wir können das schaffen“, so Teamchef Bader. Um das sportliche Märchen zu realisieren, müssen jedoch viele Steine richtig fallen.

Mehr dazu in sport.ORF.at