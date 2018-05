Mord in niederösterreichischer Asylunterkunft

In einer Asylunterkunft in Maria Enzersdorf (Niederösterreich) ist es am Mittwoch zu einem Mord gekommen, wie die Polizei heute mitteilte. Unter Tatverdacht steht nach Angaben der Polizei ein Asylwerber aus Nigeria. Der 25-Jährige soll einen Mitbewohner erschlagen haben.

