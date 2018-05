Tausende frühere Air-Berlin-Beschäftigte haben neuen Job

Gut ein halbes Jahr nach dem letzten Flug der Air Berlin haben mindestens 3.140 der rund 8.000 früheren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der insolventen Airline einen neuen Arbeitsplatz. Hunderte weitere hoffen, durch ein Einstellungsprogramm bei easyJet und über Transfergesellschaften eine neue Stelle zu finden. Das ergab eine Umfrage der dpa.

Die deutschen Arbeitsagenturen sind zuversichtlich, dass zahlreiche weitere Ex-Air-Berliner wieder in Lohn und Brot kommen. „Im Großen und Ganzen ist es uns nicht bange um diese Mitarbeiter“, sagte Christoph Möller, Leiter der Arbeitsagentur Berlin-Nord und Mitglied im Air-Berlin-Gläubigerausschuss.

Berliner Wirtschaft „sehr aufnahmefähig“

Eine neue Beschäftigung habe bis jetzt etwa jeder zweite Mitarbeiter bzw. jede zweite Mitarbeiterin gefunden, der sich gemeldet habe. Vom Alter und der Qualifizierung her seien sie für Unternehmen interessant, darunter seien etwa Fachleute für Buchhaltung, Marketing und Personalmanagement. „Und die Berliner Wirtschaft ist im Moment sehr aufnahmefähig.“

Ähnlich die Auskunft in Düsseldorf, dem zweiten großen Air-Berlin-Standort: „Die Air-Berliner in NRW haben überwiegend wieder in Arbeit gefunden“, sagte Silke Uellendahl, die Sprecherin der dortigen Arbeitsagentur. Von gut 2.750, die sich gemeldet haben, würden noch rund 730 beraten und vermittelt.

Eurowings stellte 2.000 Personen an

Mehr als 2.000 frühere Angestellte von Air Berlin hat Eurowings eingestellt, vor allem Kabinencrews und Piloten. Die Lufthansa-Tochter will weitere Leute anheuern. „Jeder, der möchte, kann sich gerne jederzeit bei Eurowings bewerben“, sagte eine Sprecherin.

Auch beim zweiten großen Air-Berlin-Käufer easyJet laufen noch Bewerbungsgespräche. 150 Piloten und Pilotinnen sowie Kabinenmitarbeiter und -mitarbeiterinnen von Air Berlin fliegen für die britische Gesellschaft, in den nächsten Wochen kommen 280 hinzu, bis September dann weitere 450.

EasyJet hatte mit der Gewerkschaft ver.di vereinbart, rund 1.000 Ex-Air-Berliner einzustellen. Hält easyJet Wort, wären dann alles in allem mindestens 3.840 frühere Angestellte der einstigen zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft versorgt.