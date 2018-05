IS-Verdacht: Iraker in Steiermark festgenommen

Drei Iraker sind in einem Asylheim in Judenburg im Bezirk Murtal (Steiermark) wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Die Männer sollen Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) sein. Der Verfassungsschutz ermittelt.

