30 Jugendliche bei Containerbrand in OÖ gerettet

In Ebensee (Oberösterreich) haben in der Nacht auf heute 30 Jugendliche aus Polen bei einem Containerbrand in Sicherheit gebracht werden müssen. Die Gäste waren nach Ebensee gereist, um an einer KZ-Gedenkfeier teilzunehmen.

