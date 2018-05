Fußball: HSV greift nach letztem Strohhalm

Der Hamburger SV will heute, am 33. Spieltag, ein weiteres Mal den vorzeitigen Abstieg aus der deutschen Bundesliga abwenden. Das Team von Trainer Christian Titz peilt heute Nachmittag bei Eintracht Frankfurt den dritten Sieg in Serie an. Der direkte Rivale VfL Wolfsburg spielt gleichzeitig bei RB Leipzig und hat derzeit als 16. noch zwei Punkte Vorsprung auf die Hamburger. Auch der FSV Mainz 05 und der SC Freiburg sind noch nicht gerettet.

