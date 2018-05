GB: Einer der meistgesuchten Männer geschnappt

Einer der meistgesuchten Männer Großbritanniens ist in Barcelona festgenommen worden. Nach dem 41-Jährigen aus Südlondon sei wegen seiner mutmaßlicher Beteiligung an großangelegtem Drogenhandel gefahndet worden, berichtete die britische Behörde zur Kriminalitätsbekämpfung (NCA) gestern.

In Großbritannien ist der Mann vor allem wegen eines 25 Jahre zurückliegenden Mordfalls bekannt. Der schwarze jugendliche Stephen Lawrence war 1993 an einer Bushaltestelle im Süden Londons erstochen worden. Der heute 41-Jährige galt als einer der Verdächtigen, wurde aber nie angeklagt und beteuerte stets seine Unschuld.

Rassistisch motivierte Tat

Die rassistisch motivierte Tat führte zu weitreichenden Veränderungen in der britischen Gesellschaft. So führte ein Bericht über institutionellen Rassismus während der Ermittlungen zu einer umfassenden Reform des Polizei- und Justizwesens. Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle hatten Ende April eine Gedenkveranstaltung zum 25. Jahrestag des Mordes an Lawrence besucht.

Der per Haftbefehl Gesuchte wurde gefasst, als er ein Fitnessstudio in Barcelona verließ. Er stand auf einer Liste der meistgesuchten britischen Kriminellen in Spanien. Für die kommende Woche ist in Madrid eine gerichtliche Anhörung wegen seiner Auslieferung nach Großbritannien angesetzt.