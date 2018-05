Bundesliga: LASK verspricht Rapid heißen Tanz

Mit zuletzt sieben Siege in Serie in der Bundesliga hat sich der LASK an Rapid vorbei auf den dritten Platz geschoben. Im direkten Duell stehen die Wiener heute unter Druck. Eine Niederlage wäre schon vorentscheidend, Platz drei für die Wiener wohl nicht mehr zu erreichen.

Die Linzer hingegen wären mit drei weiteren Punkten der punktebeste Aufsteiger der Bundesliga-Geschichte. An Selbstvertrauen mangelt es dem Team von Oliver Glasner nicht.

