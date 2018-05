Erste Jungstörche in Rust geschlüpft

In Rust am Neusiedler See gibt es ersten Storchennachwuchs. In den Nestern über der Freistadt seien bereits die ersten Jungvögel geschlüpft, berichtete heute der Obmann des Storchenvereins Rust, Josef Karassowitsch.

