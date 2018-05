Frankreich: „Nationaler Marsch“ gegen Macron

Begleitet von einem Großaufgebot der Polizei sind heute in Paris Tausende Demonstranten gegen den Reformkurs von Präsident Emmanuel Macron auf die Straße gegangen. Die Teilnehmer versammelten sich vor der historischen Oper, von wo aus ein „nationaler Marsch“ zum Platz der Bastille folgte. 2.000 Polizisten waren im Einsatz, die Proteste verliefen aber zunächst friedlich. Auch in weiteren französischen Städten versammelten sich Demonstranten.

APA/AFP/Gerard Julien

„Präsident der Reichen“

Die Teilnehmer in Paris äußerten auf Plakaten scharfe Kritik an Macron, den sie als „Präsidenten der Reichen“ bezeichneten. Sie warfen Macron einen „sozialen Putsch“ vor und forderten eine Verfassungsreform. Macrons Wahl an die Staatsspitze jährt sich am Montag zum ersten Mal.

Beobachter sehen die Demonstration als Test dafür, ob sich die zersplitterte Linke in ihrem Protest gegen den sozialliberalen Macron vereinen kann. Die Linkspartei La France Insoumise („Das unbeugsame Frankreich“) unterstützte den Protestmarsch. Unter anderem trat ihr Chef Jean-Luc Melenchon auf.

Macron war heute Tausende Kilometer von den Protesten entfernt. Das Staatsoberhaupt beendete einen Besuch im französischen Überseegebiet Neukaledonien im Südpazifik.