Fußball: HSV darf trotz Pleite noch hoffen

Der HSV ist dem erstmaligen Abstieg aus der deutschen Bundesliga heute einen weiteren Schritt näher gekommen. Die Hamburger kassierten eine 0:3-Niederlage bei Eintracht Frankfurt, dürfen aber immer noch auf das Erreichen der Relegation hoffen, weil auch Wolfsburg in Leipzig punktelos blieb. Mainz ist nach einem überraschenden Sieg in Dortmund gerettet. Schalke 04 sicherte sich mit einem Erfolg in Augsburg den Vizemeistertitel hinter Bayern München und damit das Champions-League-Ticket.

