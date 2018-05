Amazon offenbar bei Supermarktkette Waitrose abgeblitzt

Amazon ist einem Medienbericht zufolge mit einem Kaufinteresse für die britische Supermarktkette Waitrose abgeblitzt. Der US-Onlinehändler habe wegen einer Übernahme im vergangenen Jahr bei dem Handelskonzern John Lewis Partnership vorgefühlt, zu dem Waitrose gehört, schreibt die „Sunday Times“ heute unter Berufung auf einen Insider.

Mit einem Manager habe es im November dazu umfangreichere informelle Gespräche gegeben. John Lewis-Chairman Charlie Mayfield habe aber weiteren Sondierungen für einen Zusammenschluss eine Absage erteilt. Der Zeitung gegenüber bestritt Mayfield, dass es eine Anfrage von Amazon gegeben habe.

Whole Foods bereits übernommen

Amazon war im Sommer vorigen Jahres mit der Übernahme der US-Biokette Whole Foods Market für rund 13,7 Milliarden Dollar (11,45 Mrd. Euro) in den USA in großem Stil in den Handel mit frischen Lebensmitteln eingestiegen und hatte mit dem Zukauf weltweit die traditionellen Einzelhändler aufgeschreckt. Auch der hart umkämpfte britische Markt steht vor einer Großfusion.

Die Supermarktkette Sainsbury’s will den Rivalen Asda, der zum US-Einzelhandelsriesen Walmart gehört, für 7,3 Milliarden Pfund (8,27 Mrd. Euro) kaufen und damit den langjährigen Branchenprimus Tesco überholen. Hintergrund ist, dass die deutschen Discounter Aldi und Lidl mit rasantem Wachstum den Preiskampf auf der Insel befeuert haben.