Große Nachfrage in Graz nach Schrebergärten

Die Nachfrage nach Schrebergärten ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. In Graz etwa gibt es eine Warteliste mit 1.000 Personen. Es mangelt an Flächen für Kleingärten, denn neue Anlagen werden seit Jahrzehnten nicht vergeben.

