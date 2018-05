Tirol: Beim Urinieren abgestürzt und schwer verletzt

Im Zillertal (Tirol) haben sich gestern zwei Personen schwer verletzt. Am späten Nachmittag kam ein Motorradfahrer in Zellberg von der Straße ab. In der Nacht auf heute stürzte ein junger Deutscher beim Urinieren zehn Meter tief in eine Klamm.

