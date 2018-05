Basketball: „King“ James glänzt in NBA-Play-offs

Die Toronto Raptors stehen vor dem Ausscheiden im Viertelfinale der NBA-Play-offs. Der Club von Jakob Pöltl verlor am Samstagabend auswärts gegen die Cleveland Cavaliers in letzter Sekunde und liegt damit in der „Best of seven“-Serie bereits 0:3 zurück. Noch nie ist ein NBA-Team nach so einem Rückstand noch aufgestiegen. Während bei den „Cavs“ einmal mehr Lebron „King“ James mit den entscheidenden Punkte glänzte, war Pöltl zum Zuschauen verurteilt.

Mehr dazu in sport.ORF.at