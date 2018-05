Sieben Kumpel in Südafrika nach Mineneinsturz getötet

In Südafrika sind sieben Kumpel nach einem Einsturz einer Goldmine ums Leben gekommen. Das teilte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa gestern mit. Sieben andere Arbeiter wurden gerettet und befinden sich in einem Krankenhaus.

APA/AFP/Mujahid Safodien

Das Unglück ereignete sich in einer vom Unternehmen Sibanye-Stillwater betriebenen Goldmine westlich von Johannesburg. Ein Erdbeben hatte am Donnerstag den Einsturz verursacht und 13 Minenarbeiter in einer der tiefsten Minen des Landes eingeschlossen.

Ramaphosa: „Inakzeptabel“

In einer Stellungnahme sprach Präsident Ramaphosa den Angehörigen der Bergleute sein Beileid aus. Gleichzeitig griff er auch das Unternehmen Sibanye-Stillwater an. Ramaphosa sagte, dass die Ursachen für das Unglück geklärt und Lösungen gegen die „inakzeptablen Todesraten“ erarbeitet werden müssen.

Schlechte und unsichere Arbeitsbedingungen in den Minen sind ein großes Problem in Südafrika. Laut Bergbauministerium sind dieses Jahr (Stand März) bereits 22 Kumpel in den Minen getötet worden. 2017 waren es insgesamt 88 Tote, 2016 rund 70. Bei dem schwersten Bergwerksunglück in der Geschichte des Landes im Jahr 1960 starben 435 Kumpel.

Im Februar dieses Jahres wurden 955 Bergleute aus einer Goldmine nahe Pretoria gerettet. Nach einem Stromausfall waren die Kumpel in der Mine, die ebenfalls von Sibanye-Stillwater betrieben wird, zwei Tage lang eingeschlossen.