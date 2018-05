20-Jähriger in Salzburg nach Autounfall tot

Ein 20-jähriger Feuerwehrmann ist heute bei einem Autounfall in Zederhaus (Salzburg) tödlich verunglückt. Er kam in den frühen Morgenstunden mit seinem Auto von der Straße ab und stürzte in den Zederhausbach.

