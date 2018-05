Kenianer Kemboi gewinnt Marathon in Salzburg

Wesley Kemboi aus Kenia hat heute den Marathon in Salzburg in 2:19:25 Stunden gewonnen. Viele Teilnehmer dürften noch bis ca. 14.00 Uhr unterwegs sein. Wer mit Auto oder Motorrad in der Stadt unterwegs ist, sollte sich auf längere Straßensperren einstellen.

