Clifford und Trump-„Double“ Baldwin in „SNL“

Die US-Show „Saturday Night Live“ („SNL“), die mit Sketches Donald Trump insbesondere seit dessen Wahl zum US-Präsidenten auf der Schaufel hat, hat sich nun über die angebliche Affäre rund um Stillschweigezahlungen an den Pornostar Stephanie Clifford (Stormy Daniels) lustig gemacht - inklusive eines Cameo-Auftritts von Clifford selbst.

In dem Sketch ruft Michael Cohen, gespielt von Ben Stiller, im Auftrag von Trump - dargestellt von Alec Baldwin - Clifford an, um den aktuellen Rechtsstreit endgültig aus der Welt zu schaffen.

Cohen ist Trumps Anwalt für persönliche Angelegenheiten, der Clifford im Wahlkampf für ein Stillschweigeabkommen 130.000 Dollar zahlte, um zu verhindern, dass diese die angebliche Affäre mit Trump öffentlich macht. Clifford reichte im März Klage gegen des Stillschweigeabkommen ein. Trump streitet die angebliche Affäre ab.

„Einen Rücktritt“

In dem Sketch hört Trump vom Oval Office aus das Telefonat mit und mischt sich nach Kurzem selbst ins Gespräch ein. „Hör auf, so eine große Sache draus zu machen. Jeder weiß, das ist nur gespielt“, so Trump zu Clifford. „Ich arbeite in der Pornofilmindustrie. Wir sind nicht wirklich fürs Schauspielern bekannt“, so Cliffords Antwort.

„Was willst du, um die ganze Sache zu begraben?“, fragt Baldwin alias Trump weiter. „Einen Rücktritt“, antwortet Clifford. Trump darauf: „US-Präsident zu sein, ist wie Pornos zu machen: Wenn man es erst mal macht, ist es schwierig, irgendwas anderes zu machen.“

„Ein Sturm zieht auf, Baby“

Und er drängt weiter: „Ich habe Nord- und Südkorea gelöst, warum kann ich uns nicht lösen?“ Dafür sei es zu spät, betont Clifford. „Ich weiß, du glaubst nicht an Klimawandel, aber da zieht ein Sturm auf, Baby“, so Clifford in Anspielung auf ihren Künstlernamen Stormy Daniels - bevor sie und Baldwin gemeinsam den klassischen Einstieg in die Show verkünden: „Live aus New York, das ist Saturday Night Live!“