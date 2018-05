SPÖ vermisst bei ÖVP gesundheitspolitische Ziele

Die SPÖ kann den Aussagen von ÖVP-Klubchef August Wöginger, wonach die Gespräche zur Sozialversicherungsreform „gut laufen“, wenig abgewinnen. SPÖ-Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner bezeichnete es als „bezeichnend“, dass Wöginger die Reform der Sozialversicherungen „mit keinem einzigen gesundheitspolitischen Ziel“ verknüpft habe, wie sie in einer Aussendung sagte.

„Es geht ÖVP und FPÖ nicht um ein für die PatientInnen besseres, effizienteres Gesundheitssystem, sondern schlicht und einfach darum, Kosten für die UnternehmerInnen zu senken. Die angebliche ‚Reform‘ ist ein Deckmantel für Geschenke an Großunternehmen und Konzerne“, so die ehemalige Gesundheitsministerin in einer Aussendung.

Viele wichtige Fragen noch offen

Wöginger hatte zuvor gesagt, dass die Zusammenlegung auf fünf Träger und das Verbleiben der Rücklagen bei den Ländern bereits fix seien. Die Budgethoheit wird damit bei den Ländern bleiben.

Offen sei in diesem Zusammenhang noch, wie die Länderautonomie im Detail aussehen soll, erläuterte Wöginger. Auch wie die Mittel zugeteilt werden sollen, sei noch nicht ganz geklärt.

Die Beitragseinhebung soll allerdings bei der Sozialversicherung bleiben, versicherte der ÖVP-Klubobmann, der damit einer Forderung der Kassen nachkommt. „Die Selbstverwaltung wird erhalten bleiben“, versicherte Wöginger den Sozialpartnern.