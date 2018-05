Viele Tote bei Anschlag in Afghanistan

Bei einer schweren Explosion in einer zur Wählerregistrierung genutzte Moschee sind heute in Ostafghanistan mindestens 13 Menschen getötet worden.

Mindestens 30 weitere seien bei dem mutmaßlichen Anschlag verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher der dpa mit. Die Explosion ereignete sich in der Jakubi-Moschee in der Stadt Chost nahe der Grenze zu Pakistan.

Der Journalist Bilal Sarwary, der bei der Parlamentswahl am 20. Oktober kandidieren will, gab die Zahl der Toten mit mindestens 21 an. Er berief sich dabei auf Ärzte.

Bei Registrierung für Wahlen

Die Explosion erfolgte, als Bürger von Chost sich in der Moschee für die Parlaments- und Provinzratswahlen registrieren lassen wollten. Die Anzahl der Opfer könne noch steigen, hieß es. Am 22. April waren bei einem Selbstmordanschlag auf ein Ausgabezentrum für Wahlausweise in Afghanistan 60 Menschen getötet und 129 weitere verletzt worden.