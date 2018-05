Eishockey-WM: Russland fertigt Österreich ab

Österreichs Nationalteam hat heute in seinem zweiten Spiel bei der Weltmeisterschaft in Dänemark wie befürchtet eine Lehrstunde des Olympiasiegers erhalten. Die Mannschaft von Teamchef Roger Bader kam in Kopenhagen gegen Russland mit 0:7 unter die Räder.

Die „Sbornaja“ benötigte gegen den in allen Belangen unterlegenen Außenseiter zwar zehn Minuten, um auf Touren zu kommen, fuhr aber am Ende doch im Schongang ihren zweiten Kantersieg im Turnier ein.

