Netanjahu will Oberstes Gericht beschneiden

Die israelische Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will die Befugnisse des Obersten Gerichts deutlich beschneiden. Künftig soll das Parlament Gesetze, die das Gericht als verfassungsfeindlich ausgesetzt hat, erneut verabschieden können, hieß es heute in einer Mitteilung des Justizministeriums. Eine entsprechende Gesetzesvorlage habe der Ministerrat mehrheitlich beschlossen. Nun soll das Parlament in drei Lesungen über das Gesetz entscheiden.

Das Vorhaben ist innerhalb der israelischen Regierung jedoch umstritten. Finanzminister Mosche Kahlon hatte sich gegen die Pläne ausgesprochen und gedroht, die zehn Abgeordneten seiner Mitte-Rechts-Partei Kulanu würden gegen die Vorlage stimmen. Kahlon sieht in den Regierungsplänen einen „Schlag gegen die Herrschaft des Rechts“.

Die rechtsgerichtete Regierung von Netanjahu hatte bereits länger die seiner Ansicht nach zu häufigen Vetos des Obersten Gerichts kritisiert. Nach Angaben des Israeli Democracy Institute haben die Richter zwischen 1992 und 2017 insgesamt 18 Gesetze für ungültig erklärt - im Vergleich mit anderen Demokratien greift das Gericht damit selten ein.