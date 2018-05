Kritik von NASA

Seit mehreren Jahren schon übernimmt Tesla-Gründer Elon Musk mit seinem Unternehmen SpaceX Weltraumtransportflüge für die US-Weltraumbehörde NASA. Nun will er seine Raketen mit einer umstrittenen Methode noch leistungsfähiger machen. Die NASA zeigt sich besorgt um die Sicherheit der Astronauten. Denn noch in diesem Jahr sollen erstmals bemannte SpaceX-Flüge ins All gehen.

Lesen Sie mehr …