Erdogan kündigt weitere Militäroffensiven ab Sommer an

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat für die Zeit nach den Neuwahlen im Juni weitere Militäroffensiven jenseits der Grenzen seines Landes angekündigt. Die Türkei werde „zusätzliche Offensiven“ wie jene in Syrien gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und die Kurdenmiliz YPG beginnen, sagte Erdogan heute in Istanbul bei der Präsentation des Wahlprogramms seiner islamisch-konservativen Partei AKP.

Ziel der neuen Offensive werde es sein, die türkischen Grenzen „von Terrororganisationen zu reinigen“, sagte Erdogan. Weitere Angaben zu Ort und Zeitpunkt der angekündigten Offensiven machte der Präsident jedoch nicht. Die Zeit nach den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen bezeichnete der Staatschef als „neue Ära“. Zugleich kündigte er an, weiterhin den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union anzustreben.

Türkische Truppen hatten sich von August 2016 bis März 2017 in Syrien am Kampf gegen den IS beteiligt. Anfang dieses Jahres unternahm die Armee eine Offensive gegen die kurdische YPG-Miliz im nordsyrischen Afrin.

Mehr Investitionen, weniger Inflation

Erdogan versprach zudem mehr Investitionen und weiteres Wirtschaftswachstum und sagte, die AKP setze sich für Demokratie ein. Darüberhinaus versprach Erdogan, nach der Wahl für niedrigere Zinsen und weniger Inflation zu sorgen. Auch das Leistungsbilanzdefizit werde zurückgehen, sagte der Politiker vor Tausenden Unterstützern in Istanbul. Zudem werde die türkische Wirtschaft für Einflüsse aus dem Ausland weniger anfällig und für Investoren attraktiver.

Opposition warnt vor Einmannherrschaft

Die Opposition wirft Erdogan vor, mit der Einführung des Präsidialsystems die Demokratie auszuhebeln, und warnt vor einer Einmannherrschaft. Die Türken hatten vor rund einem Jahr in einem Referendum knapp für die Einführung eines Präsidialsystems gestimmt. Mit den Wahlen im Juni soll der Umbau abgeschlossen werden. Der Präsident wird dann zugleich Staats- und Regierungschef und mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet.

Erdogans Herausforderer sind der Abgeordnete der größten Oppositionspartei CHP, Muharrem Ince, die Chefin der neu gegründeten Iyi-Partei, Meral Aksener, der inhaftierte prokurdische Politiker Selahattin Demirtas und der Chef der kleinen Saadet-Partei, Temel Karamollaoglu.